英官員考慮就新疆人權問題　加強制裁中國

英國廣播公司（BBC）周三（3日）指控，中國新疆再教育營有維吾爾族女性受到系統性的輪姦及性虐待，中方隨即否認報道內容。英國下議院周四（4日）辯論新疆維吾爾族被侵犯人權的問題，出席官員表明將領導國際社會向中國究責，同時檢討涉及的英國供應鏈，並考慮進一步對華制裁。

英國外交部亞洲事務大臣阿當斯（Nigel Adams）在下議院指，中國政府對新疆維吾爾人的所為清楚展現邪惡的本質，將繼續與歐洲國家及美國新政府合作，加強對華施壓，謹慎考慮制裁更多涉事中國官員及企業。但他強調要保留所有證據，負責任地實施制裁，亦不要揣測有關名單。前國際貿易大臣霍理林支持實施更強硬制裁，並呼籲採取更廣泛的應對行動。

中國外交部周四（4日）已再次否認BBC的涉疆報道內容，外交部新聞司同日向BBC駐京分社提出嚴正交涉。另外，加拿大《國家郵報》近日刊出題為《為甚麼中國在新疆的行為被稱為種族滅絕》的報道，亦引起中方反彈。中國駐加拿大使館網站周五（5日）指，使館發言人已致函該報駁斥，指文章罔顧事實，毫無底線及原則地炒作「種族滅絕」、「強迫勞動」等謊言，嚴重誤導公眾，中方對此堅決反對。