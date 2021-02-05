世衞專家稱武漢實驗室不可能洩病毒　將查蝙蝠洞

身在湖北武漢的世衞病毒溯源國際專家組，周四（4日）前往中科院武漢病毒所等地點繼續考察，期間與包括該研究所石正麗博士等人見面及討論。專家組又走訪當地社區，與部分康復患者及遺屬交談。俄媒引述國際專家組成員稱，很難想像病毒會從該研究所實驗室洩漏。另一專家達斯札克則表示，有需要深入蝙蝠洞追查病毒的起源。

俄羅斯聖彼得堡巴斯德研究所副主任、流行病學博士戴德科夫向俄媒表示，參觀武漢病毒所實驗室，與研究員討論並了解其組織方式，對病毒溯源來說是重要的。他指該實驗室設備精良，很難想像能有甚麼機會從該處洩漏出去。他又表示，儘管沒有證據顯示新冠病毒是源自華南海鮮市場，但推測該處存在有利病毒傳播的條件。

另一名專家達斯札克接受英媒訪問時指出，專家組在武漢市了解到有關病毒造成疫情大流行的新資訊，包括一些展示可能解釋到疫情傳播的照片，而這些信息較過往所知的更加可信，但他未有進一步說明相關內容。

達斯札克又提到，病毒可能在武漢市被發現之前已開始傳播，而專家組在當地的真正工作，就是從首次發現的病例追溯至可能的野生動物起源。而這個調查過程料非常曲折，可能需時數月甚至數年。他強調，雖然專家組無法得知有否訊息被隱瞞，但至少中國當局沒有拒絕任何專家組對有關設施或關鍵人物提出的訪問要求。