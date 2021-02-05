英富豪俱樂部推疫苗旅遊　赴阿聯酋接種國藥疫苗

世界各地陸續開始為民眾接種新冠疫苗，但多為重點人群如醫護人員及長者等優先接種。英國有富豪俱樂部便推出接種疫苗之旅，聲稱可安排會員前往中東國家阿聯酋接種美國輝瑞藥廠與德國生物科技公司BioNTech合作研發的疫苗，以及中國國藥集團研發的疫苗。

報道指，該個名為「騎士橋聯合會」（Knightsbridge Circle）的私人俱樂部，會員年費高達2.5萬鎊（約26.5萬港元）。該會所上月表示能安排65歲以上會員，飛往阿聯酋接種輝瑞疫苗。即使非會員，只要付出1萬英鎊（約10.6萬港元），同時自行承擔前往阿聯酋的機票和在當地3周住宿費用，也可成為「臨時會員」，前往該國接種國藥疫苗。

不過有英媒向輝瑞藥廠查詢此事，對方稱只向阿聯酋政府提供疫苗，而不是向任何國家的私人公司提供，又表示會調查俱樂部的說法。騎士橋聯合會其後澄清，俱樂部與阿聯酋政府合作，只向擁有該國國籍的會員提供輝瑞疫苗，其他會員則接種國藥疫苗。但媒體質疑，所有阿聯酋公民和居民本來就可以免費接種輝瑞疫苗，不明白為何需要經該俱樂部安排。

阿聯酋是全球首個批准國藥疫苗上市的國家，對於有私人公司聲稱與政府合作推出疫苗旅遊項目，內媒引述國內疫苗行業人士稱，國藥集團只負責疫苗的研發和生產，不參與購買國的接種安排。但疫苗廠商通常會要求買方必須遵循當地法規政策安排疫苗接種，同時承擔接種追溯的責任。另有西班牙媒體曾報道，阿聯酋允許國內通過私人服務接種疫苗。而阿聯酋衞生部門、國家宣傳部門及杜拜旅遊局均未回應事件。