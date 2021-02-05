美航母即將入南海　戰斧核潛現身沖繩

美國總統拜登周四（4日）發表外交演說，把中國列為最危險競爭對手之際，美軍加強在西太平洋的部署制華。尼米茲號航空母艦打擊群周五（5日）駛近新加坡，預料即將進入南海；配備154枚戰斧巡航導彈的核潛艇俄亥俄號則現身日本沖繩。

航空母艦尼米茲號、神盾巡洋艦普林斯頓號及神盾驅逐艦斯特雷號組成的打擊群，日前結束在中東的部署行動，啟程經印度洋及太平洋回國。根據船舶追蹤資料，尼米茲號現正通過馬六甲海峽，預料很快途經新加坡進入南海；暫未知該打擊群會否匯合周四駛離關島的羅斯福號航空母艦打擊群，在區內展開「雙航母」聯合行動。

美軍亦再次罕有公布俄亥俄號巡航導彈核潛艇的動向，指該艦周二（2日）短暫停靠沖繩附近，與第3海軍陸戰遠征軍偵察部隊測試聯合遠征概念，讓海軍陸戰隊隊員使用戰鬥橡皮艇安全登艦，作為該潛艇在第7艦隊行動區的部署一部分。俄亥俄號也能夠搭載最多66名特種部隊成員，對上一次在區內現身是今年1月4日在關島。

與此同時，美軍神盾驅逐艦佩拉爾塔號周四抵達前沿部署地日本橫須賀基地，軍方表示與舊款神盾驅逐艦相比，該艦可以搭載兩架直升機，並具備更佳的彈道導彈防禦、防空及水面作戰能力，有利美國國家安全及改善其保護戰略利益的能力。橫須賀基地也是美軍航空母艦列根號的母港，該艦現時處於維修階段，暫不出海行動。