多媒體記憶卡存安全隱患　Tesla回收逾3.6萬輛電動車

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）安全爭議不斷。中國國家市場監督管理總局官網周五（5日）公布，美國電動車生產商特斯拉（北京）有限公司決定，即日起回收共超過3.6萬輛的進口Model S和Model X電動車，原因是有關車輛的多媒體記憶卡存有隱患，或令方向燈失靈，引起安全問題。

Tesla公布，本次要回收的車輛，是在2013年9月18日至2018年2月20日生產的部分進口Model S電動車，共20,428輛；以及在2016年3月12日至2018年2月16日期間的部分進口Model X電動車，共15,698輛。

該公司指出，回收車輛裝有的eMMC多媒體記憶卡，隨着使用損耗達到壽命極限時，可能會導致觸控屏的軟件功能故障，並間接導致無法顯示倒車影像，沒法控制除霜和除霧的功能，以及出現方向燈失靈等問題。

據內地傳媒不完全統計，Model S、Model X車型在此前在中國已備案回收4次，共涉及55,858輛。此前，Tesla在周二（2日）宣布由於觸摸顯示屏存在導致某些安全功能缺失的問題，將在美國回收超過13萬輛2012至2018年生產的Model S，以及2016年至2018年生產的Model X。