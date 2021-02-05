再有長租公寓平台傳爆煲　全國各地房東上門追討

內地租房中介及長租平台去年屢現財務糾紛，行業龍頭蛋殼和自如於多地的公司均遭租客、房東登門維權討債。近日，另一間長租公寓服務平台蘑菇租房（下稱蘑菇）也傳出爆煲。數十名來自全國各地的房東，周三（3日）聚集在平台於上海靜安區的總部辦公室，追討沒有提現的租金。

來自北京的房東馮女士稱，前年與蘑菇簽訂協議，將一幢位於大興區的公寓交由平台打理。按協議，租客將租金存入平台帳戶後，馮女士可通過平台提取現金。但自從本月12日開始，平台現金便無法過戶，她至今未提取金額已達35萬多元（人民幣，下同，約42.4萬港元）。來自東莞的房東范先生也表示，蘑菇之前承諾租客入錢到平台後一天便可提現，但周二（2日）接到通知平台支付通道要關閉，深圳和北京的分公司亦已注銷，他於平台未提現金額累計40多萬元（約48.4萬港元）。

該公司總部周三上午已人去樓空，有回到辦公室拿取個人物品的職員表示，公司原本稱上午10時會發布破產公告，卻一直未有消息。據一個集合來自全國200多名房東的微信群粗略統計，涉及房東未提現金額高達數百萬元人民幣。當地派出所表示，警方已介入調查；當地市監局工作人員則稱對事件無監管權，應諮詢住建委。

周四（4日）凌晨，蘑菇始創人兼行政總裁馬曉軍發出公告，表示由於2019年初融資未到位，加上戰略失誤、人力成本激增，公司陷入經營危機。為支持營運，公司始創團隊已透過向銀行、朋友和機構股東貸款千萬元。本來公司將引入戰略投資者，但因房東上門追討造成恐慌，令投資者失去信心。不過他強調，公司高層不會離開上海，並隨時配合相關部門調查，希望房東能給時間公司與潛在投資者商談併購重組，渡過難關。