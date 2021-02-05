中國科協前黨組成員受賄1.29億人民幣　判囚15年

中國科學技術協會前黨組成員、書記處前書記、前常委陳剛受賄案，涉及金額高達約1.29億元（人民幣，下同，約1.56億港元）。案件周五（5日）在江蘇南京市中級人民法院一審公開宣判，陳剛因犯受賄罪被判處有期徒刑15年，罰款500萬元（約600萬港元），另對其所受賄所得財物及孳息，依法予以追繳，上繳國庫。

審理查明，陳剛在2003年至2018年期間，利用擔任北京市規劃委員會主任、北京市副市長、中共北京市委常委等職務便利，以及國務院南水北調工程建設委員會辦公室副主任、中國科學技術協會書記處書記、常委等職權和地位形成的便利條件，為有關企業在建設工程項目的用地性質變更、規劃指標調整、項目審批驗收等事項上提供幫助，非法收受巨額財物。

法院認為，陳剛的行為構成受賄罪，但鑑於他在尚未受查、訊問時就向辦案機關投案，如實供述罪行，構成自首；歸案後提供偵破其他案件的線索，經查證屬實，具重大立功表現；加上陳剛認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕或減輕處罰情節，遂依法對其減輕處罰，作出上述判決。