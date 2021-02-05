台新增1宗本土病例　醫院染疫護士親友確診

台灣的衞福部桃園醫院群聚感染案在連5日「掛零」後，周五再增加一宗群聚感染的本土確診病例。中央流行疫情指揮中心周五（5日）公布，新增個案是染疫女護士的阿姨。另新增3宗境外輸入個案，分別自荷蘭、美國及杜拜入境。

指揮官陳時中表示，該名女患者年約40多歲，與早前確診的女護士及其家屬同住，自上月12日起於住處居家隔離，至周一（1日）出現喉嚨癢症狀，隔日解除隔離未外出，採檢後在周五確診。女護士及其家屬二人的居家隔離期限至本月18日，其他人的警戒期將不會延期。

目前，桃園醫院的專案檢驗人數共2,136人，前2日已有1,908人完成採檢，均沒有染疫。另4,350人需要接受隔離14天，目前尚在隔離者包括醫院12人、社區844人、回溯居家隔離3,494人，目前2,849人已檢驗，並沒有出現受感染個案。據統計，台灣目前有923宗確診，分別為808宗境外輸入，76宗本土病例，確診個案中有9人死亡。

另外，台灣確定可拿到英國藥廠阿斯利康和牛津大學正研製新一代的新冠疫苗。陳時中就會否施打疫苗回應，施打順序上有多種選擇，如數量充足，他就會率先接種。