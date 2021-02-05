無錫前副市長美國買樓未上報　中紀委點名批評

中紀委國家監委周五（5日）公布，江蘇無錫市近年查處多宗領導幹部不如實報告個人有關事項的典型案例，涉及隱瞞外地或海外房產、利用「影子公司」貪腐謀利等問題。

通報中點名提到江陰市前市委常委、市政府黨組副書記、副市長的費平，在美國洛杉磯以83.6萬美元（約合652萬港元）以及在南京以961萬元（人民幣，下同，約1,165萬港元）購置房產，又先後投資某品牌加盟店，涉及資產資金數千萬元，惟均未有向官方如實報告；至去年12月14日，費平因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

除了費平，通報又指出，無錫市精神衞生中心前黨委書記袁國楨全家辦理投資移民美國手續，取得美國永久居留權，卻未向組織如實報告；至去年8月17日，袁因嚴重違紀違法被開除黨籍及公職處分。當局指出，上述領導幹部不管是做賊心虛或心存僥倖拒向官方報告，都被嚴肅查處。

通報強調，如實向黨組織報告個人有關事項，是必須遵守的政治紀律和組織紀律，不如實報告本質上就是對黨不忠誠、不老實，對紀法沒有敬畏，缺失基本的規矩意識紀律意識，性質後果都很嚴重。同時，當局要求各級領導幹部吸取上述案例的深刻教訓，要加強個人事項報告情況核查力度，對拒不如實報告並且情節嚴重者雖嚴肅處理、通報曝光。