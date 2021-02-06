警破跨境網絡賭博集團案　涉額30億人民幣

四川成都市公安局周五（5日）通報，警方早前成功偵破一宗涉案資金高達30億元（人民幣，下同，約36億港元）的跨境網絡賭博案，拘捕11名疑犯，查獲電腦、手機、銀行卡、現金等大量涉案財物，並查封15套涉案房產，現金約330萬元（約399萬港元），凍結銀行卡資金約200萬元（約242萬港元）。

警方表示，去年2020年4月30日接獲中國人民銀行金堂縣支行反映，稱劉姓、張姓客戶的帳戶交易渠道、頻率、規模、時間和金額均存在異常情況。警方調查後發現兩人所在的成都某網絡科技有限公司，涉嫌經營跨境賭博網站。經4個多月的偵查，警員發現一個以湖南籍雷姓男子為首的跨境網絡賭博團夥，並摸清該團夥內部成員關係、組織架構、辦公地點等詳細情況。

該團夥從2018年至今，通過租用境外伺服器開設APP賭博平台，吸引、招募外地賭徒利用微信、銀行卡、支付寶等支付帳號充值的方式於網絡賭博，每日賭資高達約30萬元（約36萬港元）。鑑於該案涉案人員較多、涉賭資金較大，警方在去年9月21日兵分兩路拘捕雷某等人。目前，雷某等5名主犯已被警方刑事拘留，其餘6人則被行政處罰，案件正進一步偵辦中。