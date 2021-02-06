科興新冠疫苗後期數據　保護率介乎50.65%至91.25%

西芒（右圖）指，科興（左上）及國藥（左下）新冠疫苗的評估已到後期階段。

世界衞生組織周五（5日）舉行新冠肺炎例行發布會，稱世衞正對13種新冠疫苗展開評估，其中4種疫苗的評估進度已到非常後期的階段，包括中國國藥集團和北京科興中維生物技術有限公司各自研發的兩種新冠疫苗。科興同日較早前公布其新冠滅活疫苗「克爾來福」的第3期臨床試驗數據。

科興疫苗第3期臨床研究數據顯示，截至去年12月16日在巴西有逾1.2萬名18歲或以上醫務人員接受測試，得出253宗有效個案，相隔14天接種兩劑疫苗的保護效力為50.65%，對需要就醫的病例保護效力為83.70%，對住院、重症及死亡病例的保護效力為100%。

而在土耳其的試驗數據顯示，截至去年12月23日共有7,371名醫護人員或一般民眾接受測試，其中1,322名受測者完成兩劑接種並進入第二劑接種後14天的觀察期。根據29宗個案分析顯示，接種兩劑疫苗14天後預防病毒的保護效力為91.25%。

科興基於上述結果，周三（3日）已正式向國家藥監局提交附條件上市申請，並獲受理。世衞助理秘書長西芒（Mariangela Simao）在記者會上表示，已派團隊前往中國考察相關設施。