馬克龍：歐盟不應與美聯手抗華

美國總統拜登多番強調要與盟友聯手合作應對中國，法國總統馬克龍日前參加美國智庫研討會時表示，即使歐盟因共同價值觀而更靠攏美國，都不應與華府「結夥」（gang up）對付中國，憂慮聯合抗華會有反效果。

馬克龍周三（3日）以視像形式回答美國華盛頓智庫大西洋理事會研討會問題，片段周四（4日）播出。他指出，所有國家聯合抗華最有可能發生衝突，可能會逼使北京減低在氣候變化等領域的合作，並加劇在南海問題的進犯行為。他續指，美國重新投入多邊合作框架，未來對中國來說十分關鍵，反問「中方會如何行事」，提出聯合國安理會5個常任理事國應舉行峰會。

馬克龍認為中國是處理氣候問題的夥伴，但在貿易和產業問題上是競爭者，中方在印太地區的行為及在價值觀和人權方面的做法，則是歐盟系統性的對手。他指應在世界貿易組織等國際組織框架下，就貿易、產業和知識產權議題建立一個全球倡議，約束中國行為。

有關中歐簽訂的《中歐全面投資協定》，馬克龍承認沒有解決知識產權問題，但能令中方承諾遵守國際勞工組織規則。在科技問題，他指不會完全依賴中國或美國，否則無法自主決定歐洲大陸事務。