台軍擬投資5.3億新台幣　維護戰演訓系統

解放軍軍機近日頻現台周邊空域，台灣的中科院近日傳出，台空軍將投資5.3億元新台幣（約1.5億港元），5年內由中科院維護現役的戰演訓即時顯示系統（ACTIS/TAS）功能順暢。該系統屬於空戰模擬系統的一種，可提供飛行員與防空部隊戰備訓練，加強面對各項狀況時的戰訓質素。

台媒周六（6日）引述中科院知情人士表示，該系統是由任務顯控系統、遠端顯示分系統、機動顯控系統、地面接收站與各式莢艙等組成，具備空對空的即時接戰戰況顯示與戰果裁定的能力，可精確掌握實兵演訓過程與操作風險，達到空戰訓練。該系統另可設置多個控制中心聯網運作，讓飛行員等模擬敵機入侵、敵軍攻擊模擬狀況下的情況。

據台政府電子採購網近日公布的最新決標公告，空軍司令部教育訓練暨準則發展指揮部已在日前與中科院簽署合作協議，並由中科院負責該系統的維修與服務，自上月11日起至2025年12月31日。

另外媒周五（5日）表示，中國大陸對台的最新武器是抽沙船，多艘抽沙船湧向馬祖附近。台灣的海巡隊表示，將使用武力驅離進入台灣水域的大陸船隻。台灣的陸委會曾回應稱，陸方此舉是為了向台施加壓力，台方將針對涉事船隻增加罰款金額。