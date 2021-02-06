黃捷罷免案來龍去脈　與港反修例風波有關

台灣的無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票周六（6日）舉行，事緣於去年6月，時任高雄市長韓國瑜被罷免後，其支持者發起報復式罷免，黃捷成為目標之一。當時高雄市議長許崑源墮樓身亡，黃捷到靈堂弔唁，被指用大紅色唇膏又不戴口罩，引起連串攻擊。單親母親劉辰芳其後領銜對黃捷提出罷免，其中一個理由更涉及香港反修例風波。

1.劉辰芳提出罷免黃捷的理由是？

●從政未盡議員的職責

●扭曲事實，罔顧民意，為反對而反對

●意識形態問政，行事風格兩套標準。沒有是非與對錯，只有顏色與政黨利益。

●違法介入香港反修例風波，募集物資，對大陸態度雙重標準

●個人沒有禮義廉恥可言，不配代表民意

●干預境外國家或地區內政，將台灣安全置於危險

2.黃捷罷免成功的過關門檻是多少票？

●有效同意票數多於不同意票數

●同意票數達原選區選民總數四分之一以上（超過71,958人）

3.黃捷罷免案重要時間和投票地點有？

●2020年12月18日 罷免案公布成立

●2021年1月30日 辦電視公開罷免說明會

●2021年2月6日 上午8時至下午4時在高雄市第9選舉區228個票站進行投票