官媒斥黎智英西方棋子搞亂香港　為民意所不容

壹傳媒黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，終審法院下周二（9日）將就律政司提出的保釋上訴頒判詞。內地官媒周六（6日）發表評論，指香港不少市民和團體在上訴案審理期間，自發在法院外發起請願，大聲疾呼依法嚴懲黎智英；加上他被黎氏剔出族譜、被捕後市民開香檳慶祝，都反映他早已為民意所不容。

評論指，「叛國亂港四人幫」之首黎智英臭名昭著，極盡「攬炒」之能事，不遺餘力地搞亂香港，其所創立的壹傳媒、控制的《蘋果日報》早已徹底爛透，成為「播毒機器」，長期無中生有誤導公眾製造恐慌，徹底將新聞真實拋之腦後；又煽動暴力、美化暴徒、抹黑港警，公然將最基本的新聞職業操守踩在腳下。評論又指，叛國亂港不會有好下場，從昔日風光無限，到今日官司纏身、深陷牢獄之災，黎的命運早已在預料中。

同時，評論形容黎智英是西方勢力的「資深代理人」，打着西方自由主義的旗號，極力鼓吹極端個人主義，公然宣揚「違法達義」，一次次將香港拖入「黑暴」和「攬炒」深淵。評論指他急不及待地將全體香港市民的安危福祉作為籌碼，翹首期盼西方出手制裁中國；又指西方反華勢力處心積慮，通過干涉及搞亂香港來牽制中國的發展，斥黎只是西方精心培植的「棋子」。