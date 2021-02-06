內地去年辦理108宗壟斷案　罰款3.91億人民幣

市場監管總局周五（5日）發布反壟斷工作報告，指去年全國辦理了108宗壟斷案，罰款及沒收3.91億元人民幣（約4.69億港元）；另立案處理481宗經營者集中案件，其中473宗審結。當局指，相關執法行動促進統一開放、競爭有序的現代市場體系建設。

當局發布《煥發新氣象 展現新作為——2020年反壟斷工作綜述》，指去年從反壟斷執法、公平競爭審查、支持企業合規等方面制定一系列政策措施，着力穩預期、促發展、保民生。去年經營者集中立案和審結數量分別增長5%和1.7%，平均立案和審結時間分別縮短27%和14.5%，並接受企業及公眾電話諮詢3,800多次。

報告提到，當局依法查處電子商務巨頭阿里巴巴收購銀泰商業股權等3宗平台企業未依法申報經營者集中案件，對阿里巴巴集團實施「二選一」行為涉嫌壟斷案立案調查，樹立反壟斷執法權威。當局亦加強醫藥領域反壟斷執法，對3間葡萄糖酸鈣原料藥經銷企業罰款3.255億元人民幣（約3.9億港元），查處揚子江藥業、先聲藥業等實施壟斷案，指導地方查辦12個品種原料藥壟斷案件。

報告指，當局今年會深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央經濟工作會議決策部署，圍繞加強反壟斷和防止資本無序擴張中心任務，堅持監管執法和制度建設並重，不斷提升反壟斷監管效能，全力完善競爭治理，推動新發展格局加快構建、高質量發展深入實施。