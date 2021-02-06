台增1宗境外輸入　桃園醫院餘3人未檢驗

台灣的中央流行疫情指揮中心周六（6日）公布，當地截至凌晨新增1宗新冠肺炎境外輸入病例，患者為一名40多歲台灣籍男子，自美國入境。另外，當局日前安排衞福部桃園醫院全體2,135名相關醫護人員接受核酸檢測，目前尚餘3人的樣本正檢驗中，其餘均未感染。

指揮中心交代，該名境外輸入男患者在上月8日自美國返台探親，居家檢疫期間無症狀，期滿後因打算出境，周四（4日）自費檢測後確診。當局判斷男子是在美國染疫，但因病毒量偏低一直未確診；已掌握個案接觸者共84人，分別安排居家隔離和自主健康管理。

陳時中指出，桃園醫院及分院全體醫護人員中，1人已離台，其餘2,135人中，2,132人樣本未感染，當中分院334人全數未感染。至於較準確的血清抗體部分，682人已採檢，當中681人未感染，剩餘1人結果存疑，或需再採檢。

另外，因應全球車用晶片短缺，台灣經濟研究院日前提出以當地生產晶片交換新冠肺炎疫苗。德國政府日前被問及相關交換意向，但政府發言人均避而不答。已與美國藥廠輝瑞合作研發疫苗的德國BioNTech，日前被問及向台灣提供疫苗的可能性時，前者亦拒絕評論。有外媒分析，若德方答應交換，恐怕會影響與中國大陸的外交關係。