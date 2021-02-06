向毒梟通風報信兼受賄　陸豐派出所長獲刑14年

廣東汕尾陸豐市警局甲西派出所前所長吳木強，任內涉嫌縱容「結拜兄弟」製毒，又為其通風報信，藉此收取共約230萬元（人民幣，下同，約276萬港元）保護費。中國裁判文書網近日公布，吳木強因犯幫助犯罪分子逃避處罰和受賄罪，獲判14年有期徒刑，終審裁定維持原判。

案情指，吳木強自2015年7月起，默許結拜兄弟鄭森在轄區偏僻處製造冰毒，並按每桶製量收取最多1萬元（約1.2萬港元）的好處費。鄭其後成功生產900公斤冰毒後，先賣予拆家李俊鵬，李再在同年12月初，把全數冰毒售予一名林姓香港人。

吳木強其後得悉政府和警方掌握鄭森與李俊鵬的動態，隨即通知前者清理和轉移製毒據點；至2016年2月7日晚，吳木強再派妻子到鄭森家通風報信，提醒鄭收拾好物件離開。5日後，警方在深夜展開收網行動，惟李、鄭二人因事先獲吳告知行動，終得以成功逃脫。

至同年2月18日晚，李俊鵬再經船隻走私2噸冰毒轉售予港人林男，但卻在過程中被警方截查，受審時才揭發吳木強在背後通風報信。法院近日終審審理吳木強一案，認為他利用職務之便向鄭等人通風報信，令毒販成功逃脫緝捕，並有索賄情節，依法應予從重處罰。法院決定，按受賄罪和幫助犯罪分子逃避處罰罪，數罪併罰，遂作出以上判決，並對吳罰款50萬元（約60萬港元）。