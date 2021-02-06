黃捷罷免案不獲通過　發起團體籲齊心抗「萊豬」

台灣高雄市議員黃捷的罷免案，因未達罷免投票門檻，且不同意票數多於同意票，罷免案最終不獲通過。罷捷團體發言人徐尚賢周六（6日）表示會尊重上述結果，呼籲民眾接下來應並肩作戰，繼續反對自美國進口的瘦肉精豬肉（台稱「萊豬」）。

徐尚賢當晚表示，希望鳳山居民不要因是次罷捷行動失敗而有仇恨；罷捷團體亦無解散之說，下一步會繼續就反對萊豬行動，呼籲民眾要並肩作戰。因發表美國進口含瘦肉精豬肉對人體有害言論，而被台灣的衞福部告發違反食安法的醫生蘇偉碩亦表示，此次罷捷行動單純只是市議員罷免案，然而經台灣的蔡英文總統一聲令下，卻變成了「全台性選戰」，更相當於反萊豬公投的前哨戰。他認為，鳳山選區每一張同意罷免的選票都要對抗來自全台和來自執政黨壓力，十分可貴；針對未來宣傳反萊豬公投，他盼透過這次罷免投票過程，持續檢討、修正及努力。

罷捷結果未獲通過，民進黨發言人顏若芳表示，投票前多次民調早已顯示反對報復罷免遠遠超過同意並不斷攀升。她批評近日申請入國民黨的媒體人趙少康，周五與該黨黨主席江啟臣發表同框的錄影支持罷捷，顯示操作仇恨報復，讓理性思辨空間消失；國民黨應立即對接下來一連串報復罷免展現清楚態度，不應以政黨操作、支持者進行政治報復。

國民黨的法院黨團則強調，此次罷免案原因在於蔡英文在施政過程中，不斷製造特定族群的相對剝奪感，政府不但視而不見，更霸凌在野黨及與執政黨意見不同的公民團體及個人，引發社會反彈，認為政府必須認真面對不同的聲音。