內地增11宗確診　吉林現本土感染

國家衞健委周日（7日）通報稱，內地前一日新增11宗確診，其中一宗本土感染病例在吉林，無新增死亡病例，目前累計確診89,692宗、其中4,636人死亡。

通報顯示，新增10宗境外輸入病例，分別為上海3宗，北京、江蘇和廣州各2宗，湖南1宗，另新增13名無症狀感染者。目前仍有1,176名確診患者需留院隔離治療，其中25人為重症病例。

廣東當局早前公布防疫指引，呼籲民眾團年飯要叫外賣，並限制聚餐人數在10人以下。惟深圳和廣州傳出有不少民眾未有理會，各老字號酒樓團年飯的包廂已被預訂一空。有酒樓負責人表示，大部分預訂的都是6至12人的家庭。深圳的情況亦相似，大部分餐廳的團年飯包廂均已訂滿。

河北石家莊早前因爆發疫情而封城，大批省外學生滯留當地超過1個月，目前疫情緩和，市政府宣布下調多區的風險等級，火車站有限度重開，但部分省外學生由於並非就讀河北省當地大學，無法申請乘搭教育局安排的官方車輛離開，要自行想辦法，部分人有可能被迫留在石家莊過年。