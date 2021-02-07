靠出租公有土地獲利　土豪村每人分5500人民幣

內地近年湧現不少「土豪村」，陝西西安市高陵區楊官寨村便是其中之一。該村過去13年將公有土地出租，每年向村民分紅，今年每人分得5,500元（人民幣，下同，約6,600港元），金額比2008年提高約10倍，總額2,290萬元（約2,770萬港元）。惟大部分網民對事件持負面態度，認為這是「經濟畸形發展的結果」。

楊官寨村上周五（5日）向1020戶、3984位村民分紅。網傳影片所見，解款車運來大量現金，多名村民戴着口罩排隊領錢，眉宇間露出喜悅神態。有村民表示，在村裏生活了40年，覺得很自豪，希望以後每人能分到1萬元（約1.2萬港元）。村書記稱，由於楊官寨村處於高陵區核心地帶，地理位置較好，土地租出去後亦得到發展，目前建有服裝城、農貿市場、商業街等大型生活設施。

有網民表示，事件反映市場分配不公和房地產發展不均衡，屬於「畸形經濟」，沒甚麼好炫耀。亦有人稱，「收入來源於房屋租賃等產業，分紅愈多，房價愈高」、「他們以為發錢了自己就有錢了，其實當地房價被搞起來後，他們的下一代買房要承受更大的代價」。網民又指類似事件不值得提倡宣傳。