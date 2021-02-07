律師襲祥棟吊銷執照聽證會今舉行　當局不允證人作供

曾經代理王全璋案的山東律師襲祥棟，早前被吊銷律師執業證書，聽證會周日（7日）在濟南市的山東省律師協會公開舉行。襲祥棟批評，當局不准許證人出庭作供，更拒絕他複製關鍵錄像作為證據，質疑聽證會只是「走過場」（例行公事）。他預計當局或於當日便頒下吊照處罰決定書，以求盡快了結案件。

襲祥棟被指去年在浙江湖州市吳興區人民法院審理池慎剛等人涉黑案時，作為辯護律師，卻擾亂法庭秩序、干擾訴訟活動的正常進行，多次不服從審判長指揮、持續打斷法官、公訴人發言，未經准許擅自發言，肆意干擾法庭審理，且經法庭多次釋明及警告後仍不改正，違反《律師法》。襲提出聽證要求。

他表示，在池慎剛案庭審時凡是舉手發言或提出反對，均有明確訴求，且沒有持續打斷審判長、公訴人發言，也無干擾法庭審理正常進行。他希望調取當日的庭審錄像作為證據，為自己辯護，但遭拒絕。此外，當時全程旁聽的池慎剛妹妹池慎芬、池慎芳，向山東省司法廳提出作證申請，冀出庭證明襲並無擾亂法庭秩序，但上周五（5日）收到山東省司法廳通知，不允許二人到場作證。