內地網民斥紙飲管喝奶茶口感差　易溶解變軟有異味

內地實施禁用塑膠飲管令已一個月，餐飲行業轉用紙飲管或PLA聚乳酸可降解飲管。惟不少消費者認為紙飲管有異味，飲奶茶時飲管泡在水中，容易溶解變軟，影響口感。有餐飲店老闆表示，紙飲管的價格較可降解飲管便宜，店內多使用前者，呼籲消費者自備不銹鋼飲管等可重用飲管。

「吸管禁塑令」今年推行後，不少餐飲店因成本考慮，轉用成本較便宜的紙飲管，惟此類飲管亦比膠飲管貴。內媒周日（7日）稱，膠飲管每支約0.01元（人民幣，下同），紙飲管0.03元，另一類飲管約0.05元。有網民分別使用紙飲管和可降解飲管飲奶茶，發現前者浸泡時間長，會明顯發脹和變軟，後者則外形變化不嚴重。

「奶茶消費者吐槽紙吸管」周日成微博熱搜，不少網民表示，使用紙飲管的確較為環保，但此類飲管多用原生紙加食品蠟製造而成，但難以刺穿飲料杯的封口，又難以將珍珠奶茶內的顆粒吸出。另有網民直言，用紙飲管飲飲品，就似是咬紙巾一樣，「喝着喝着，紙吸管突然散開了」。

商家擔憂提供成本較貴的可降解飲管，又不能加價，會虧本。另有民眾表示，商家可提供上述兩款飲管，若民眾想用較好的可降解飲管，可補付差價，「明碼標價，讓大家選擇，這就可兼顧用戶體驗和成本了」。

有專家建議，餐飲行業在落實限塑令的同時，也理應在產品設計和產品質量方面提高要求；另在消費者方面，亦可嘗試自備不銹鋼、玻璃等材質的可循環利用的飲管。