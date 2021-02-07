華新英國大使館地皮交易　約翰遜親信牽線涉利益衝突

中國政府於2018年購入位於倫敦的原英國皇家鑄幣廠地皮，用作興建新的駐英大使館，英國傳媒周日（7日）披露，負責牽線交易的是首相約翰遜首席顧問利斯特（Edward Lister），而他在洽談交易時受薪出任政府及上址買賣雙方的顧問，涉多重利益衝突。

《星期日泰晤士報》指，利斯特在2017年4月成為英國外交部轄下外交及英聯邦辦公室的受薪非執行董事，獲時任外相的約翰遜委派負責中方購買地皮一事。惟他當時受僱於中方聘請來物色新大使館選址的國際物業公司CBRE，以及擁有鑄幣廠地皮的物業公司Delancey。

Delancey於2010年以5,100萬英鎊（約5.43億港元）購入地皮，一度有意發展該處成辦公室，最終於2018年5月作價2.55億英鎊（約27.1億港元）賣給中方用作興建大使館。

在交易完成後，時任中國駐英大使劉曉明與利斯特見面，感謝他為這宗買賣所作的個人努力。前公職生涯行為標準委員會主席格雷厄姆（Alistair Graham）直指利斯特涉及利益衝突，質疑他是否有能力保障公眾利益，認為外交部必須調查其行為是否合規。政府發言人則稱，利斯特在監督中國駐英大使館交易一事恪守指引。