與歐洲企業視像會談　中國籲加強新冠疫苗合作

國務院總理李克強上周五（5日）在北京中南海紫光閣，以視像方式與近30間歐洲企業家舉行高級別視像對話會談。會上提到，新冠疫苗目前是戰勝全球疫情的最終武器，亦是全球的公共產品，呼籲國際社會應加強疫苗全球合作。

內地官媒周日（7日）報道，李克強在會上指出，多間歐洲醫藥企業與中國企業成功開展疫苗生產合作，反映維護全球產業鏈供應鏈穩定，對各國復工復產、維護人類健康福祉至關重要，強調中方將繼續與各方就疫苗和藥物研發加強合作。

李克強提到，中國面對疫情和世界經濟衰退的衝擊採取有效的宏觀政策，令經濟較快實現穩定恢復，全年增長2.3%。當中適應市場主體脫困的需要，針對性助企紓困，以階段性減稅降費等辦法，幫助中小微企業、個體工商戶等渡過難關。他提到，中國經濟已經深度融入世界經濟，各方應相向而行，維護多邊主義等國際共識，就中、歐雙方早前完成的投資協定談判，展現雙方維護國際規則的共同努力。

歐洲與會代表等均讚賞中國推動經濟社會發展取得的成效，表示疫情進一步凸顯多邊主義和全球合作至關重要，歐中夥伴關係將引領國際社會共同應對全球性挑戰，雙方如期完成投資協定談判對外釋放了重大利好，並將繼續致力於加強對華合作。