網遊推抽獎活動疑誘玩家付錢　逾166萬人受騙

內地網上遊戲《合成大西瓜》近日大受歡迎，接連登上微博熱搜。惟眾多網民反映，遊戲日前出現「抽獎」活動，玩家只需支付19.9元（人民幣，下同，約24港元）就可輕易中獎，獲得100元（約120港元）電話費的「手機話費券」。但遊戲頁面隨後要求在另一手機App，經過多個步驟、程序方可拎取獎品，令玩家質疑等同欺詐；而內媒亦揭露，目前已有逾166萬人懷疑受騙。

經內媒記者體驗，遊戲頁面右上角有一個「禮物」圖​​標，點擊後會出現抽獎轉盤，支付後每次點擊均會顯示中獎，幾乎永不落空。而且，支付時間限制於2分鐘內，惟「倒數」視窗結束後竟仍可繼續支付，又寫明「領不到話費，全額退款」，不少玩家疑因此被誘惑再次付款抽獎。未料領取獎品時，頁面視窗要求下載「全球公爵黑卡」的App，前往該手機程或後方向領取獎品。

有網民嘗試向有關網遊的客服平台投訴，表示根本取不到電話費，申請退款後且也遇到阻礙。內媒發現，遊戲相關頁面顯示已經有超過166萬人參與並領取「手機話費券」，按人數計算，涉及的總金額已超3,000萬元（約3,600萬港元）。值得注意的是，一般退款會依支付方法原路返回，但上述退款卻要求用戶輸入真實姓名、支付寶帳號等各種隱私資訊。

內媒調查發現，供用戶下載《合成大西瓜》的網上平台「微傘遊戲」，其所屬公司為北京米兜科技有限公司，涉事的網上平台在今年1月至今已收到大量網民投訴，而且平台上的其他遊戲App也有大量類似的騙局情況。內媒記者曾試聯繫遊戲官網公布的客服QQ號，惟截至周日（7日）下午，好友申請亦未通過。據官網顯示，目前《合成大西瓜》玩家近8,000萬，相信或有更多玩家受騙。