桃園醫院完成全員檢測　料農曆新年後恢復運作

台灣的衞福部桃園醫院日前爆發新冠肺炎群聚感染，中央疫情指揮中心先後採取減少門診人數、清空住院病人等措施。當局周日（7日）宣布，自凌晨零時起取消針對該院員工、前述門急診病人健保卡的「自主健康管理」註記。桃園市長鄭文燦亦首度出席疫情記者會，公開表示桃園不是疫區，疫情並沒有擴散或造成不明感染。

指揮官陳時中交代，桃園醫院累計出現20名感染者，當局已完成全院員工採檢。由確診病例到醫院的最後足迹日屆滿14天算起，全院員工2,135人已在上周三至上周五（3日至5日）接受檢測；深切治療部內科病房、急診等環境採檢結果均沒有發現病毒反應，評估該院內部持續感染之風險已經解除，醫院預料農曆新年後可恢復運作。

鄭文燦也在記者會回應媒體提問時表示，桃園不是疫區，建立起醫院跟社區的防護網，防護網內的隔離個案只要可追溯，疫情都在可控範圍內；經檢查過很多社區足迹，均沒有擴散或造成社區不明感染。他強調，經過清零計劃後，到桃園旅遊、消費等已是安全，沒有必要在最近作出「避桃令」；市府亦會針對各行各業受影響部分，提出紓困或振興計劃。

此外，台灣周日新增3宗境外輸入病例，分別自印尼、加納及美國入境。