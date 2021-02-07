前女記者發文控訴遭家暴　丈夫否認

內地一名前女記者馬金瑜，早年在青海與一名養鋒人閃婚後，一直稱自己是為追逐愛情。但馬金瑜上周六（6日）發文，自述多次遭丈夫謝德成家暴的經歷，曾被打至失禁和眉骨骨折；丈夫更多次出軌。馬金瑜稱，她目前已帶3名兒女離開青海生活。

馬金瑜以《另一個「拉姆」》為題發文，將自己比喻成早前遭前夫放火燒死的藏族網紅拉姆。她表示，謝德成在2015年一次酒醉後，對她拳打腳踢，更「一直打到早晨」，往後便變本加厲，繼續家暴。惟她一直沒有報警，最終決心帶兒女離開青海。

謝德成周日（7日）否認家暴，又指自己從未出軌。他與妻子原本在青海開公司賣農產品，一起生活了7至8年。2017年，馬金瑜回新疆探望生病的家人，隨後卻打電話告知謝德成，稱「不和你過了」。2018年，她曾幾次返回青海，到同年底徹底出走。

謝德成稱，三年間他一直無法與馬金瑜及兒女聯絡，直至上周六才看到網傳文章。省婦聯權益部周日回應，目前暫未聯繫到馬金瑜本人，正準備到謝德成家中了解。貴德縣警方則指，馬金瑜從來沒有報案，警方正展開進一步調查，暫時不能透露具體情況。