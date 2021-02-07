語音平台Clubhouse或受中方關注　專家：不排除會遭關閉

Clubhouse在中國市場不被看好。

語音社交平台Clubhouse近日全球用戶增加，當中包括內地；但有指，平台未有切實監管用家談論的議題，令外界關注中方取態。有美國傳媒周日（7日）引述專家報道，認為中方必定正在密切關注該平台發展；中國官媒早前亦引述行內分析員指，Clubhouse將無法在中國市場上立足。

美國智庫「新美國」（New America）數字經濟研究院兼史丹福大學網絡政策中心「數字中國」（DigiChina）項目主編魏光明（Graham Webster）表示，Clubhouse的特色在聊天的「隨意感」，對境內外關注中國議題的人具吸引力；再加上應用程式不會因留下文字紀錄而遭到審查，可減少用家討論壓力。

對於中方未來會否審查Clubhouse，魏光明則稱只要人們討論的場所轉移，政府定必密切關注事態發展，以了解平台會否涉及顛覆政權行徑；一旦出現危險的特定事件，魏相信平台將會被關閉。

有中國官媒上周三（3日）引述網絡產業分析員，認為Clubhouse在美國的用戶增加，是因該國正處於新冠疫情嚴重之際。然而，中國已有微博、微信等其他通信軟件，與Clubhouse功能重疊，相信難以爭取同一社群使用。另外，由於該應用程式依賴名人參與，並非技術或高質素內容，分析員故認為，該應用程式在中國沒有市場可言。