公路工程擬伐移9.9公頃紅樹林　環保組織質疑違法

深圳市規劃和自然資源局早前發布公示，指位於寶安區新安街道西鄉河口的沿江高速，其前海段與南坪快速銜接工程因線路選址問題，需移植和採伐施工區域內約9.9公頃的紅樹林。惟有環保組織表示，擔心此舉將對紅樹林造成破壞，並質疑採伐、移植是否必要和合法。

有關公示在上月25日發布，當局已就上述問題召開專家諮詢會，並草擬《項目紅樹移植採伐及生態修復方案》（下稱《方案》），措施工將有大量重型設備進場作業，因施工對地基承載力要求高，需對場地內素填土、淤泥進行開挖換填等，但由於紅樹林對生長環境敏感，容易因土體擾動、抬升影響根部環境而造成死亡。

《方案》提出採伐外來紅樹無瓣海桑9.4公頃、移植秋茄等本土紅樹0.5公頃，並稱「移植成活率達到65%以上」。民間環保組織廣州珠灣人和生態環境研究中心（CECA）質疑，當局不應以「保護」為名義傷害前海最後一片紅樹林，認為在現有的法律上不存在砍伐紅樹林外來種的「特殊情形」，未來該採伐行為或會遭遇環境公益訴訟。

深圳市規劃和自然資源局回應，將周五（5日）項目公示結束後對收集到的意見進行梳理，將會採納合理化建議；而針對環保組織質疑，該局強調項目已通過工程唯一性論證，且表示本土紅樹補種修復已有成功先例。而CECA表示，目前已就此事向深圳市林業局發出意見書，希望能圍繞該項目組織召開社會各界公開參與的聽證會。