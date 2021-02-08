崔天凱談中美關係　指言行強硬非有效外交政策

中國駐美大使崔天凱上周六（6日）接受美國傳媒訪問，期間談及美國對華政策、中美兩國關係和《港區國安法》等多個範疇。他指，言詞示強或手段強硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正確方式，美方顯然需要彰顯相互尊重，展現誠意及善意。

崔天凱表示，每個國家都會捍衞自身價值及利益。對中國而言，國家主權、統一與領土完整是核心價值及核心利益，「我們會盡一切努力去捍衞，無論別人怎麼說都不能改變這一點」。當被問及「中方新強硬外交政策的背後原因」時，他稱北京沒有實施一套新外交政策，對外政策一貫，就是獨立自主的和平外交政策，並指摘美國插手干預的地區都會帶來不穩定。

在談到中美有關合作問題時，崔天凱指出，氣候變化是一個全球性挑戰，關乎國際社會共同利益。為應對有關挑戰，中美須在國際合作中發揮重要作用。中方歡迎美國為重新加入相關合作而採取的任何行動，例如重返《巴黎氣候協定》和參與國際多邊合作等。

當談及香港問題時，崔天凱表明根本問題很清楚，1997年中國恢復對香港行使主權，香港是中國的一部分，是中國的一個特別行政區。至於治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，堅持「一國兩制」的方針政策，重申要實現「兩制」的存續和繁榮就須確保「一國」的安全和完整，如果一國主權受到挑戰，兩制就會受到嚴重威脅。他另提到《中英聯合聲明》是關於中國收回香港的文件，現在香港已經回歸，整件事已經完成，所以香港治理的法律依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。