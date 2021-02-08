美國耶魯大學26歲華裔研究生　遭人連開7槍擊斃

美國耶魯大學26歲的華裔研究生蔣凱文（Kevin Jiang，音譯)，於當地時間上周六（6日）晚在康涅狄格州紐黑文遭槍殺。附近居民指，兇手至少開了7槍。警方正調查事件，暫未拘捕任何人。據指，他一周前才剛向女友求婚成功。

警方表示，當晚8時30分左右接到報案稱發生槍擊案，到達現場後發現一名男子遭槍擊，當場死亡。當地傳媒報道，蔣凱文是在他的座駕旁被發現，汽車尾部損毀，警方正調查事前是否發生撞擊事故，有目擊者指事後有一輛黑色私家車逃離現場。有居民稱：「先是兩聲槍響，停頓了一下，又連開了5槍。我們很害怕，不敢往窗戶外看。」

耶魯大學校長薩洛維周日（7日）發聲明證實，死者是該校環境學院研究所學生蔣凱文，預計2021年畢業。薩洛維表示校方已經與其家人聯繫，表示誠摯慰問，同時稱讚蔣凱文是一個非常優異的年輕人。

據蔣凱文的社交帳戶顯示，他於1月30日向女友求婚成功，寫道：「遇到你讓我成為更好的人。」他自2012年開始在美國陸軍服役，曾擔任坦克裝甲兵，曾為美國國民警衞隊成員。