中疾控專家：八成人群接種新冠疫苗　可實現群體免疫

邵一鳴認為，國產疫苗的安全性有保障。

中國疾病預防控制中心研究員、世界衞生組織疫苗研發委員會顧問邵一鳴近日接受內媒訪問時表示，就內地目前接種新冠疫苗情況來看，人群裏有逾80%人接種就可實現群體免疫屏障。另根據國產疫苗一二期臨床試驗顯示，疫苗已在多國獲准使用，涉及各年齡組人群，認為這說明疫苗安全性有保障。

邵一鳴表示，保護易感染人群是傳染病防控措施之一，通過接種疫苗使之有一定的抗性，接種人群達到一定比例時，病毒或者病菌就難以傳播。他又指出，一般新藥疫苗研究臨床試驗的時候，會先從青壯年人開始測試其承受能力，經過第一階段試驗後，就會向年齡兩端的兒童、老年人擴展。據目前臨床試驗來看，三個年齡組最後的結果都是安全。

另外，中國國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明接受內地官媒專訪時表示，國藥新​​冠疫苗已在匈牙利、巴基斯坦等10多個國家和地區獲批緊急使用，中國日前決定向「新冠肺炎疫苗實施計劃」提供1,000萬劑疫苗，主要用於發展中國家急需，通過實際行動兌現將疫苗作為全球公共產品的承諾。

楊曉明表示，中國疫苗企業正加班加點擴大產能，以保證新冠疫苗盡快送往急需之地，國藥疫苗預計今年的產能可達10億劑以上。他強調，通過疫苗接種構建全球免疫防線需要各國齊心協力，中國企業正為促進疫苗公平分配盡應盡的義務。