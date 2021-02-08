首批20萬劑新冠疫苗3月抵台　前線醫護優先接種

台灣的中央疫情指揮中心周一（8日）宣布，當地最快在3月得到世界衞生組織新冠疫苗保障機制（COVAX）分發的20多萬劑疫苗，預計會優先讓防疫相關人員及前線醫護接種。另台灣周一新增1宗境外輸入確診病例，患者為英國返台的台籍20多歲女性，曾與其接觸的高雄市警員需居家隔離。

指揮官陳時中表示，首批獲分發的疫苗是英國藥廠阿斯利康與牛津大學共同研發疫苗，雖未知確實的抵台時間，但表示會與組織積極聯繫。另外他認為要先訂立資訊系統，以確保注射疫苗的資訊完整；被問到會不會保留部分疫苗作安排自費接種，陳時中強調，若未來疫苗充裕、在政策上許可的話，才會有機會開放自費接種。

另外，周日（7日）晚上傳出有兩名警員與境外輸入個案的女子同桌用餐，高雄市衞生局隨後證實。指揮中心指，患者在去年2月至英國工作，曾接觸確診個案，去年12月於英國當地檢驗確診，今年1月3日及11日返台再次採檢，結果顯不未染疫。自上周五（5日）2月5日自費採檢後證實確診。目前當局已掌握10名密切接觸者，其中1人列居家隔離，其餘9人因有適當防護，列自主健康管理。