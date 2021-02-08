反美豬公投聯署突破50萬　國民黨籲蔡英文正視民意

台灣開放進口含瘦肉精的美國豬肉（又稱萊豬），引來業界不滿，國民黨更發起「反萊豬」公投。黨主席江啟臣周一（8日）表示，「公投綁大選」及「反萊豬」兩項公投提案的第二階段聯署，在不足一個月的時間已突破50萬份，他呼籲台灣的蔡英文總統及政府應正視民意，迷途知返。

江啟臣周日在國民黨中央黨部召開記者會，宣布兩項公投案的第二階段聯署已達成目標。其中反萊豬公投案自上月9日發動第二階段聯署後，獲民眾熱烈響應，同月27日便突破30萬份門檻，上周一（1日）突破40萬份，至周日最新數字為536,019份。他呼籲台府在公投案公告成立前，停止錯誤決策。

他又提到，國民黨會嚴格審查每份聯署書的正確性，並在最短時間內送交中選會，呼籲後者秉持行政中立，落實公投法精神，協助公投成案。對於聯署達標會否有利之後發起罷免「撐萊豬」立委的行動，江表示，國民黨目前以公投為最重要目標，面對罷免，黨內一貫態度就是尊重民意。

另外，曾多次發表瘦肉精對人體有害言論的高雄榮民總醫院台南分院前主治醫生蘇偉碩表示，國民黨的反萊豬公投聯署是民意的展現，也認為反對萊豬是當前台灣的主流民意，若立法院在表決萊豬時，執政黨動員造成龐大政治壓力，以致國會議員無法反映民意，就應以公投的方式展現。