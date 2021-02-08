錯換人生28年案　患癌事主二審獲賠60萬人民幣

內地男子姚策去年因肝癌需換肝做手術，意外揭發出生時被醫院誤將其與另一男嬰對調，外界形容為「錯換人生28年」。姚策與其親生父母郭希寬及杜新枝，向涉事的河南大學淮河醫院索償，案件周一（8日）在開封市中級人民法院二審宣判，其中在姚策控告醫院侵權責任糾紛案方面，法院改判醫院需賠償其醫療費、交通費等60餘萬元（人民幣，下同，約72萬港元）。

判決指，院方事後雖盡力幫忙姚策尋親，並先行支付其治癌時的部分醫療費用，但醫院「錯抱」的過錯明顯且造成嚴重後果。姚策要求的賠償費用屬正常治療產生，治療費用、營養費、誤工費、交通費等均在合理範圍。因此，依法改判支持其提高賠償費用的請求，而其他請求則被駁回。

審判長解釋，醫院方面首要是存在重大過錯，其次是「錯抱」事件影響了姚策加強預防及治療的機會，亦影響其對肝臟移植手術的選擇和實現，基於上述幾點綜合考慮，法院決定改判。而對於郭、杜二人，與姚策雙方的精神損害撫慰金，則維持一審原判，各方獲20萬元（約24萬港元）補償。

上月10日，姚策因病情惡化送院搶救，醫院更一度發出病危通知書。杜新枝周日透露，姚策身體的癌細胞已經轉移至骨頭、肺部及淋巴，已經沒有治療方案可施，使用標靶藥無法保證不會出現大量出血，形容他每日都生不如死的在熬日子。杜又表示，姚策感到生命即將結束，每天心裏有對死亡的恐懼，不希望家人離開。