車輛安全惹爭議　市場監管總局約談Tesla

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）安全爭議不斷。中國國家市場監管總局周一（8日）公布，當地五部門近日已就車輛安全問題，約談了Tesla在中國的分公司，要求其加強內部管理，落實企業質量安全主體責任。

通報指，市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題，約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，並希望他們能嚴格遵守中國法律法規，維護社會公共安全及保護消費者合法權益。

此前，Tesla先在上周二（2日）宣布，由於觸摸顯示屏存在導致某些安全功能缺失的問題，在美國回收超過13萬輛Model S及Model X。至上周五（5日），Tesla又公布回收超過3.6萬輛的同款進口電動車，原因是車輛的多媒體記憶卡存有隱患，或令方向燈失靈，引起安全問題。

Tesla在內地不時發生安全事故，上月19日，一輛特斯拉Model 3電動車在上海一處地下車庫發生爆炸，幸未造成人員傷亡。初步調查結果顯示，意外起因是車底碰撞所引發，惟Tesla未回應涉事車輛為中國製或是進口版。而在2019年4月，上海一輛剛完成充電、靜放於車庫的Model S起火爆炸。據內媒統計，Tesla去年至在大陸發生10宗失控事故。