男子網購平台退貨　遭假「客戶」騙12萬人民幣

內地網購變得普及，惟詐騙手法亦變得層出不窮。廣東佛山鐵路公安處近日破獲一宗涉案金額約12萬元（人民幣，下同，約14.4萬港元）的電訊詐騙案。犯人冒充網購平台的客服人員，利用顧客曾在平台上投訴產品為誘餌，要求對方退款至指定戶口。

警方通報，侯姓事主在去年9月11日報案，接獲冒充「京東客服」的詐騙電話，侯男先前曾在京東購買兒童紙尿褲後，投訴產品的質量有問題，遂他不虞有詐，答應對方提出退款的要求。犯人事後的加侯男的QQ好友，並打電話稱其帳戶無法退款，需要轉至其「京東金條」帳戶內。

通過QQ語音和共享屏幕等功能，犯人獲取了侯男的京東平台上的帳戶和密碼，並申請了5,000元（約6,000港元）借款且匯款至候男的銀行帳戶。後者誤以為是京東平台操作錯誤，再退還4595元（約5,514港元）。未料，犯人事後以仍未還清借款為由，重複以步驟，多次「指引」他在支付寶、微信等平台借款及轉帳。加上從侯男的銀行卡轉走的多筆款項，累計被騙12萬餘元。

經過3個月的偵查，警方分赴福建龍巖、湖南邵陽、衡陽、廣東廣州、東莞、河南許昌等地將張某、劉某等14人拘捕，成功搗破為境外詐騙犯罪團夥掩飾轉移涉案資金的集團及公司、提供跨境通訊服務犯罪團夥，繳獲電腦、手機、銀行卡等作案工具，凍結贓款16萬元（約19萬港元）。目前，案件正進一步審查中。