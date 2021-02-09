公安廳打長江流域非法捕撈 去年刑拘1049人

湖南省公安廳周一（8日）公布，警方在過去1年共偵辦非法捕撈刑事案件838宗，刑事拘留1,049人，偵辦案件數同與2018、2019年分別上升462%、299%，案件數超全國總數的十分之一。

省公安廳副廳長胡長春介紹，去年梳理案件線索410餘條，推送給14個市州落地核查，並分三批對43宗職業、團夥、跨地域案件實行掛牌督辦，成功偵破「岳陽6·30環洞庭湖系列」的非法捕撈水產品案，岳陽縣漁政站站長彭某明、副站長張某程等一批公職人員參與非法捕撈犯罪等典型案件。

市公安局經大半年深入偵查，先後在岳陽、湘陰、屈原管理區和重慶等4地展開收網行動，一舉拘捕涉案疑犯43人，收繳專業大型非法運魚車輛5輛、9艘船隻，6噸漁獲物，成功摧毀一個涉及3省市的非法捕撈、運輸、銷售野生魚類犯罪團夥。

過去一年，湖南公安機關牢牢把握「訪、巡、打、治」等關鍵環節，聯合農業農村等部門開展攻堅行動，深入打擊整治打擊長江流域非法捕撈違法犯罪。目前湖南禁捕水域成規模、有組織的非法捕撈違法犯罪已得到有效遏制，公開使用禁捕漁具和電捕魚等現像明顯減少。