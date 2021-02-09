7旬翁轉運站踩水灘骨折　告市政府索償139萬新台幣

台灣嘉義一名70餘歲的陳姓男子2020年7月前往台北轉運站時，不慎在1樓踩到水灘滑倒。陳男摔傷左腿外，膝蓋因骨折需開刀，前後花費10萬元（新台幣，下同，約2.7萬港元）醫藥費，並停工3個月。陳男不滿督導單位台北市公共運輸處管理疏失，於今年1月向市政府索償139萬元（約38.5萬港元），成為首宗台北轉運站索賠案。

陳男經治療至今仍需持續復健，以枴杖輔助行走。經調閱轉運站大廳監視器發現，地面上的水灘為陳男經過前4分鐘一名旅客的背包摔落地，內裡的保溫瓶開口鬆落留下一灘水，但未清理即離去。陳男不滿，事發後轉運站的外包經營廠商萬達通公司將責任推卸給灑水的旅客；嚴重控訴該公司不僅未及時清理地面，事發後從未前往他家中探視，也不願支付賠償。

陳男指稱，摔跤害他停工3個月，醫生診斷書註記因受傷程度需雇用看護照顧生活起居，且還需復建達3個月，加總受傷期間損失的工資、醫藥費、看護費以及精神撫慰金等，向萬達通公司求償139萬，但對方卻不願賠償。

台北轉運站陳姓站長強調，每隔一段時間都有關心陳先生的身體狀況，只是對方要求的理賠金額與公司方的認知有差距，後續則交由司法程序處理。