小畫家偽造專業資格　台男詐騙女網友逾50萬新台幣

台灣41歲陳姓男子早前在網絡下載他人律師證及警察工作證、學歷證明等照片，以電腦小畫家軟件修圖，拿去求職，申請及遷入戶籍到處行騙。他求職時佯稱有律師資格，後被揭發造假。他再佯稱是警察及公務員，與2名女網友交往，詐財超過50萬元（新台幣，下同，約13.85萬港元）。警方搜索他住處，查獲警用服飾及1把改造手槍。台中地檢署周一（8日）依詐欺等罪起訴。

住在彰化縣員林的陳男，除了偽造專業資格外，2019年9月在交友網站認識黃姓女網友，自稱是未婚警察。兩人交往後，陳男多次向黃女佯稱要帶她去日本旅遊，還傳他穿警察制服的照片給黃女，黃女信以為真，先後3次共匯款2.2萬元（約6,000港元）給他。

陳男在2019年10月至11月間還多次傳猥褻暴力短訊恐嚇前女同事，女方心生畏懼報警，警方持搜索票到陳男2處居所共查扣一批各式警察服飾、1支有殺傷力的改造手槍、刑警背心、警用甩棍、手銬等。陳男另在2020年3月間與陳姓女網友交往，佯稱是政風處及法制局職員，要跟她結婚，但需購屋及裝修要求匯款，陳女自2020年5月至6月間3次共匯款51萬元（約14.1萬港元）。