非法受賄兼干預案件偵辦　台州市前副市長被雙開

中紀委周一（8日）通報，浙江台州市前副市長、市公安局前局長伍建利，因非法收受巨額財物，違規干預、插手案件偵辦工作，經省委批除，決定開除其公職及黨籍，並收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指，伍建利喪失紀法底線，不按規定報告個人有關事項，違規為他人牟取人事利益；對家人失管失教，利用職權為他人謀利，家屬收受財物。他又違規從事營利活動，搞權錢交易，在項目開發推進、工程驗收等為他人牟取利益，從以收受財物。另又徇私枉法，違規干預、插手案件偵辦工作。

當局認為，伍建利嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權、徇私枉法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委、省監委批准，遂作出以上處分。

資料顯示，現年50歲的伍建利，1993年9月加入中國共產黨。他在2001年3月至2020年8月期間，先後任職溫州市公安局治安管理處副處長、治安支隊副支隊長；溫州市看守所所長；文成縣委常委、公安局局長；樂清市委常委、公安局局長；浙江安防職業技術學院（籌）黨委書記；省公安廳監管總隊總隊長；台州市副市長、市公安局局長。