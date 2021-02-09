內地連續兩日本地零確診　中國疫苗完成三期臨床試驗

內地連續兩日本地新冠肺炎零確診。國家衞健委周二（9日）公布過去一日新增14宗境外輸入確診病例。由中國工程院院士陳薇團隊與康希諾生物股份公司聯合研發的中國重組新冠疫苗（腺病毒載體），在巴基斯坦完成三期臨床試驗中期分析，據稱單劑接種該疫苗後，預防所有新冠病例的保護效果為74.8%。

該疫苗的三期臨床試驗於去年9月22日在巴基斯坦最先啟動，目前已在全球78家臨床研究中心進行，共完成了近5萬名受試者的接種。該分析從3萬名受試者中收集101個病例，結果顯示疫苗安全性良好，未發現任何與疫苗相關的嚴重不良事件。巴基斯坦總理衞生健康特別助理費薩爾·蘇丹宣布，三期臨床試驗中單劑接種疫苗後，預防新冠重症病例保護效力達到100%。據指試驗採用隨機、雙盲、安慰劑對照設計，主要是評估疫苗在18歲及以上健康成年人中的有效性、安全性和免疫原性。受試者中60歲以上人群亦顯示出良好安全性。

內地新增境外輸入病例分別為廣東7宗、上海兩宗，江蘇、浙江、福建、山東及四川各一宗；另過去一日新增15宗無症狀感染個案，僅黑龍江通報一宗本地個案，其餘為境外輸入。至今內地累計89,720人確診，當中4,636人病亡。