中央巡視工作匯報　稱肅清周永康等人流毒不到位

內地中央巡視工作領導小組本月初在北京，首次集中召開十九屆中央第六輪巡視反饋會議，並在32個被巡視地區、單位設分會場。會上稱，在這輪巡視反饋中，周永康、孟宏偉、孫力軍、趙正永等「老虎」所在單位、地方，被指肅清流毒不夠到位和徹底。

十九屆中央第六輪巡視部署會於去年9月召開，同年10月中完成進駐。中央第一巡視組向公安部反饋巡視情況時稱，公安部肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等餘毒影響不夠到位，重點領域和關鍵環節權力運行監督制約機制不夠健全。陝西省也被指肅清趙正永流毒和惡劣影響還不夠徹底，對關鍵少數和關鍵崗位幹部監督有待加強，一些重點領域廉潔風險防控存在短板。中央第十二巡視組在向重慶市委反饋巡視情況時提到，重慶市委堅決肅清孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒取得積極成效。

這輪巡視亦指出幾個具體城市存在的問題，在以往非常少見。中央第二巡視組在向湖北省反饋情況時，首先肯定湖北的疫情防控成績，但同時發現該省在推動治理體系和治理能力現代化的問題。巡視組指出，武漢市委在防控重點領域廉潔風險不夠有力，違反中央八項規定精神問題仍有發生。自疫情發生以來，武漢的領導班子中，市委書記、市長均已經調整。