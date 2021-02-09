春節前查獲冒牌酒　珠寶店掛羊頭賣狗肉銷假茅台

臨近春節，北京警方近兩個月展開打擊製售假酒的專項行動，至今搗破33處製作工場、扣押成品酒3.5萬多瓶、半成品及包裝材料35萬多套、刑事拘留50人。當中，有不法之徒在珠寶店內售賣假冒茅台酒。

去年12月下旬，北京警方接報一條製售「專特供」假酒線索，經過近一個月偵查，鎖定以47歲男子謝某紅為核心的生產、灌裝、銷售假酒的犯罪團夥。今年1月1日，北京市公安局環食藥旅總隊會同西城公安分局採取行動，搗破該團夥生產、銷售、存儲假酒的地點共7處，查扣假冒茅台、年份酒等成品酒400多瓶，外包裝材料、標籤10萬多件（套），相關設備9台。

警方稱，謝某紅將從貴州購入的散裝低價酒後，在出租平房內灌裝。這些酒部分透過在個別機關工作的廚師，假冒成專特供酒推銷給朋友或同鄉，另部分則在煙酒店銷售牟利。日前，謝某紅等12人已被依法刑事拘留。

另今年1月4日，朝陽公安分局環食藥旅大隊則在一家珠寶店查獲100多箱假冒茅台，拘捕疑犯58歲的馬姓男子和45歲高姓女子。經查，兩人自去年9月起用珠寶換取假茅台酒，再以每瓶1,500元人民幣（約1,800港元）的價格在店內和微信朋友圈兜售。