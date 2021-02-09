南海軍事角力加劇　美雙航母會師制華

中美在南海的軍事角力升級，美國海軍周二（9日）宣布，羅斯福號與尼米茲號兩個航空母艦打擊群，當天在南海會師並展開「雙航母」行動，聲稱此舉旨在維持美方戰備狀態及保護區內和平，並展示承諾推動印太地區是自由及開放。

美軍形容南海的交通非常繁忙，兩個航空母艦打擊群的艦艇及飛機在區內協調行動，展示軍方能夠在挑戰性的環境行動，期間將舉行大量演習，提高各部隊之間的互操作性，以及指揮與控制的能力。資料顯示，美軍對上一次在南海展開「雙航母」行動是去年7月，當時派出列根號與尼米茲號的航空母艦打擊群。

這是繼去年6月在菲律賓海後，羅斯福號與尼米茲號再度聯合行動，前者率領的航空母艦打擊群包括神盾巡洋艦邦克山號、神盾驅逐艦羅素號及芬恩號；後者則正由中東回國，隨行艦艇是神盾巡洋艦普林斯頓號及神盾驅逐艦斯特雷號。

羅斯福號航空母艦打擊群指揮官韋里西莫（Doug Verissimo）表示，「雙航母」行動有助確保美軍熟練維持和平的戰術，以及能夠繼續向區內夥伴與盟友展示，美方推動印太地區自由及開放的承諾。尼米茲號航空母艦打擊群指揮官柯克（Jim Kirk）稱：「我們承諾確保各國在國際法下，享有對海洋的合法使用。」

另一邊廂，日前在印度參加航空展的一架美國空軍B1B超音速轟炸機，周一（8日）啟程飛返南達科他州埃爾斯沃思空軍基地。根據多個追蹤軍機動向的社交網帳戶，該架轟炸機取道泰國與馬來西亞邊境上空進入南海空域，之後經巴士海峽飛往關島，匯合另一架同型號的轟炸機及空中加油後，飛越太平洋回國。