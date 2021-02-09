學校電腦輔助教學為名　逼學生選購指定平板電腦

利用電腦輔助教學已成大勢所趨，然而浙江省嘉興市早前爆出強迫學生購買指定品牌的平板電腦，涉額超過1億元（人民幣，下同，約1.2億港元）。更以學生是否購買作為分班依據。事件引起廣泛關注，認為涉及校企違規合作及綑綁式銷售。國務院辦公廳其後成立督查組赴當地明查暗訪，近日公布相關問題的整治情況。

去年11月，浙江嘉興多家學校被指以「教育信息化」的名義，「推薦」學生購買指定平板電腦。其中嘉興市實驗初級中學便推薦學生選購總值6,500元（約7,900港元）的套餐，內容包括平板電腦、相關教輔軟件及上網服務。但有學生家長投訴，學校推薦的平板電腦在網上查不到規格、價格等信息，也沒有在電商平台出售，只能透過學校購買。假如學生自攜平板電腦上課，則必需通過學校檢測，「否則有些功能用不了」。家長又指出，校方安排在平板電腦所做的作業，其實完全可以用紙張取代。

其後經內地官媒調查發現，嘉興市實驗初級中學，秀洲現代實驗學校等多家初中均通過「平板教學」分班等方式，強制學生購買指定品牌的平板電腦。據統計，嘉興市約有2.2萬多名初中生參加平板教學，以人均支付費用5,000元（約6,000港元）計算，總額超過1億元（約1.2億港元）。

國務院辦公廳督查室稱，嘉興市委、市政府針對上述問題成立整改工作領導小組，經調查後已對照問題逐項整改，包括全面暫停嘉興市中一學生平板教學，又向學生退還近7,135萬元（約8,700萬港元），當中包括購買平板電腦、軟件及上網費用。未來各縣市區政府將統一採購教學輔助軟件，向初中學生免費發放。督查组認為事件顯示嘉興市教育行政部門對學校推行教育信息化工作缺乏監管，對學生及家長的訴求敷衍應付，因此對相關責任人員給予相應的黨紀政務處分和組織處理。