抑菌膏含類固醇致嬰兒面腫　涉事企業罰逾47萬人民幣

山東青島早前再現「大頭娃娃」，一名男嬰使用治療濕疹的抑菌膏後，出現發胖、毛髮增多的情況。經市政府調查，涉事產品為江西省樟樹市生產的「七草兩葉抑菌膏」。該市市委宣傳部周二（9日）表示，經第三方機構檢測，確認江西的抑菌膏非法添加類固醇，已依法對涉事企業罰款逾47.​​7萬元（人民幣，下同，約57.2萬港元），並吊銷其消毒產品衞生許可。

市委宣傳部指出，針對社會近日關注的江西樟樹抑菌膏事件，經有檢測資質的機構檢測後，確認江西真潤健康產業有限公司生產的上述涉事抑菌膏，非法添加的白色粉末原料，為皮質類固醇「丙酸氯倍他索」（clobetasol propionate）。調查組認為，涉事企業非法添加以上物質的行為已違反相關規定，當地擬依法對其作出以上處罰。

此前報道，青島市一名張姓母親向傳媒反映，其剛滿三個月的兒子使用「七草兩葉抑菌膏」後，出現體重猛增、面部腫大、多毛等異常症狀，醫院檢驗不排除為外部原因所致。江西事後已責令涉事企業先停產，封存庫存產品，並當局已組織衞健、藥監、市場監管等部門，對全市消殺產品生產企業及相關行業展開專項整治排查行動。