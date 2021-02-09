金融P2P借貸爆煲涉額近百億人民幣　鳳凰衛視傳人事大地震

總部位於香港的鳳凰衛視傳出人事大地震，據報董事長、總經理均有變動，或與旗下鳳凰金融P2P借貸爆煲有關。報道指，上海社科院書記徐威出任鳳凰衛視董事長，央視副台長孫玉勝接任董事會主席及總經理，並已於本月1日的公司年會中露面；至於始創人劉長樂及其家族成員則全部退出鳳凰。目前，鳳凰衛視尚未有相關公告。

據報道，劉長樂在2014年創辦鳳凰金融平台，並由其女婿賀鑫擔任法人代表。惟鳳凰金融去年9月突停止網貸業務，同時停止所有出借用戶的本息回款，逾7萬名受害人出借的約96億元人民幣（約117.3億港元）「血本無歸」。網上消息指，大批受害人近期發出懇求書，籲劉長樂出面解決事件。

鳳凰金融此前曾發表聲明，指停止網貸業務是因為「部分產品出現回款不及時的現象」，又強調將「最大程度保護出借用戶權益」，並制定退出管道，協助出借用戶展開退出工作。

今年1月15日，鳳凰金融推出3個「出借人應急提前退出通道」，惟有受害人批評，3個方法均有一定困難，例如專線電話打不通或無人接，出借用戶試圖7折出售債權卻無人購買等。有受害人指，曾與平台負責人多次交涉，甚至圍堵鳳凰衛視分別位於北京和海口的辦公大樓，但遲遲未看到還款方案。