國產首款量子電腦系統「本源司南」　宣稱超越現有產品

安徽省合肥市有科技公司周一（8日）推出首款國產量子電腦作業系統「本源司南」，宣稱產品除了完善現時全球量子作業系統的缺陷，能力更達到國際先進水平外，更可超越英國及奧地利的系統。

「本源司南」是由合肥本源量子計算科技有限責任公司自主研發，據説突破經典計算機的界限、解決目前市面上系統的問題，如無法管理量子資源、同時處理多量子計算任務，以及缺少自動化校準量子晶片等，超越英國的Delta.OS及奧地利的Parity.OS。該公司續稱，產品能提高量子計算機的運行效率數倍，從而提高量子晶片的整體使用率；培養國內使用國產量子作業系統的習慣，而且可滿足商業用戶及科研用戶的需求。

據該公司介紹，研發團隊利用量子卷積神經網絡開發出的量子圖像識別應用，透過圖像識別任務轉化成多個量子線路，經量子態數據編碼後會以等待運行狀態排隊候理。系統隨後會統一調度管理，讓量子線路在單個量子晶片上可以同時執行。

有內媒引述業內專家，指國內大多用戶目前普遍使用Windows、Android、iOS等境外操作系統，國產軟件難以發展，一旦相關技術被限制，電腦安全將面臨巨大威脅。「本源司南」不僅能讓量子電腦運行的更加高效，還能培養用戶使用國產量子操作系統的習慣，讓中國在量子運算時代掌握核心科技。